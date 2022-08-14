Dursun Özbek ile Okan Buruk'tan acil toplantı

Galatasaray'da Giresunspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası yönetim ve teknik heyet bir araya geldi.

Galatasaray'da Giresunspor mağlubiyetinin ardından sarı-kırmızılı takımda önemli bir görüşme gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, iç sahadaki beklenmeyen bu mağlubiyetin ardından Okan Buruk ile acil bir toplantı düzenledi.

Basın mensuplarına "Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız, onları mutlu etmemiz gerek. Alınan netice elbette kabul edilebilir değil. Buradan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum." diyen Dursun Özbek, oyuncu performansları ve mağlubiyetin nedenleri hakkında Okan Buruk ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Mağlubiyetin nedenleri konuşuldu

Dursun Özbek ve Okan Buruk, mağlubiyetle ilgili yaptıkları kısa konuşmanın ardından transfer çalışmaları hakkında uzun süre görüşme gerçekleştirdiler.

Yaklaşık bir saat süren toplantının büyük genelinde transferi gündemde olan isimler hakkında konuşuldu.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, stoper transferinin öncelikli olarak bitirilmesini istedi. Okan Buruk hücum hattı için de acil olarak yaratıcı bir oyuncuyu kadrolarına katmaları gerektiğini vurguladı.

Bu görüşmenin ardından Galatasaray'ın önümüzdeki hafta en azından bir transferi mutlaka bitirmesi bekleniyor.