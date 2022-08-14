Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
447.186
1.00%
BTXN Coin
6.52
-6.59%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C
    Dursun Özbek ile Okan Buruk'tan acil toplantı

    Dursun Özbek ile Okan Buruk'tan acil toplantı

    Galatasaray'da Giresunspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası yönetim ve teknik heyet bir araya geldi.
    • 14.08.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da Giresunspor mağlubiyetinin ardından sarı-kırmızılı takımda önemli bir görüşme gerçekleşti.

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, iç sahadaki beklenmeyen bu mağlubiyetin ardından Okan Buruk ile acil bir toplantı düzenledi.

    Basın mensuplarına "Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız, onları mutlu etmemiz gerek. Alınan netice elbette kabul edilebilir değil. Buradan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum." diyen Dursun Özbek, oyuncu performansları ve mağlubiyetin nedenleri hakkında Okan Buruk ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

    Dursun Özbek ile Okan Buruk tan acil toplantı #1

    Mağlubiyetin nedenleri konuşuldu

    Dursun Özbek ve Okan Buruk, mağlubiyetle ilgili yaptıkları kısa konuşmanın ardından transfer çalışmaları hakkında uzun süre görüşme gerçekleştirdiler.

    Yaklaşık bir saat süren toplantının büyük genelinde transferi gündemde olan isimler hakkında konuşuldu.

    Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, stoper transferinin öncelikli olarak bitirilmesini istedi. Okan Buruk hücum hattı için de acil olarak yaratıcı bir oyuncuyu kadrolarına katmaları gerektiğini vurguladı.

    Bu görüşmenin ardından Galatasaray'ın önümüzdeki hafta en azından bir transferi mutlaka bitirmesi bekleniyor.

    Dursun Özbek ile Okan Buruk tan acil toplantı #2


    İlginizi Çekebilir

    BES’in büyüklüğü 330 milyar lirayı aştı
    Ekonomi

    BES’in büyüklüğü 330 milyar lirayı aştı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İrem Derici’den sahne öncesi mini şov
    Magazin

    İrem Derici’den sahne öncesi mini şov

    Görüş Bildir