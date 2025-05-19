Dursun Özbek: Kazandığımız en önemli şampiyonluk

DHA

Galatasaray, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bir kutlama düzenlendi.

Genel kurul üyelerinin yer aldığı kutlamada başkan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL 3 OLAYI BERABER KUTLUYORUZ"

Süper Lig’de 2024-25 sezonunda kazanılan şampiyonluğun Galatasaray tarihindeki en önemli şampiyonluklardan birisi olduğuna dikkat çeken Özbek, şu şekilde konuştu:

Bugün çok güzel 3 olayı beraber kutluyoruz. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız hepimiz için kutlu olsun. Ulu önderimizin, 19 Mayıs’ı doğum günü olarak kabul etmişti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için ilk adımı 19 Mayıs’ta atmıştı. Bugün çok önemli bir gün. Bugüne Galatasaray’ın 25’inci şampiyonluğu ve 5’inci yıldızı da denk geldi. Ayrıca tesisimizi tanıtmak istedik. Tesisimiz yaklaşık 1.5 aydır hizmet veriyor. Hizmetin özellikle sahaların, konaklamaların takımımıza güç kattığını her beraber gördük. Oyuncularımızın performansı buraya geldikten sonra son derece üst seviyeye çıktı. Başarıyı da beraberinde getirdi. Çetin bir sezonu geride bıraktık. Büyük zorlukla kazandığımız bir şampiyonluk. Kazandığımız en önemli şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Bir çok cephede uğraşmak, başarı kazanmak zorundaydık. Sadece yeşil sahalarda değil ama onun dışında da baya uğraşımız oldu. Zor işlerin keyfi de büyük oluyor. Bu şampiyonluğumuzun böyle bir güne denk gelmesi çok önemliydi. Ben bu şampiyonluğun bütün camiama armağan olmasını istiyorum. Bu şampiyonluğun oluşmasındaki en büyük etken tabii ki teknik heyetimiz ve sporcularımız, bize büyük destek veren taraftarımız, genel kurul üyelerimiz. Özellikle yönetim kuruluna destek veren, bizi cesaretlendiren genel kuruluma da teşekkür gönderiyorum.

"FLORYA ARTIK BUGÜNKÜ FUTBOL EKONOMİSİNE CEVAP VERECEK DURUMDA DEĞİLDİ"

Florya Metin Oktay Tesisleri’nin kendileri için çok önemli olduğunu ancak bugünkü futbol ekonomisine cevap verecek durumda olmadığını belirten Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı: