Mauro Icardi'den taraftarın tepkisini çeken hareket

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Kocaelispor karşısında beklemediği bir darbe aldı.

Sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, zirve yarışında kritik 2 puan bıraktı.

Maç sonu ise yaşanan bir olay dikkat çekti.

SON DÜDÜK ÇALAR ÇALMAZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Son haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, son düdüğün çalmasıyla birlikte kimseyle konuşmadan doğrudan soyunma odasına yöneldi.

EŞYALARINI TOPLADI, TEK BAŞINA AYRILDI

Arjantinli oyuncu, soyunma odasındaki eşyalarını toplayarak tüm takım arkadaşlarından önce tek başına stadyumdan ayrıldı.

Şampiyonluk yolunda telafisi güç bir kayıp yaşanmasına rağmen yıldız golcünün sergilediği bu tavır, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Trabzonspor deplasmanındaki kötü futbolunun ardından kulübeye geçen Mauro Icardi, Kocaelispor maçında 80'de oyuna dahil oldu.

Arjantinli yıldız, sahada kaldığı sürede 1 hava topu ve 1 kez ikili mücadele kazandı. Hiç pas atamayan, 1 isabetsiz şut kullanan Icardi, top kazanamadı, top uzaklaştıramadı, şut engelleyemedi, orta yapamadı, şut pası veremedi.

Arjantinli futbolcu, bir kez daha gol beklenen maçta sadece 3 kez topla buluşarak maçı tamamladı. Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan Mauro Icardi, 15 gol attı ve 2 asist yaptı.