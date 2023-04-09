Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü açıklaması

Hollanda Kupası'nda Ajax'ı Feyenoord'u 2-1 ile elediği maçta Dusan Tadic, Orkun Kökçü'ye sert bir müdahalede bulundu. Sonrasında eliyle bir hareket yapan Tadic'in, Orkun'un maç içerisinde oruç açmasıyla dalga geçmişti.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü
Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama duygularım tavan yaptı. El hareketleri yaptı ama bununla tam olarak ne demek istediğini bilmiyorum. Bundan hoşlanmadım.
ifadelerini kullanmıştı.
"Oruç tutmasıyla ilgili hiçbir şey söylemedim"
Ajaxlı Dusan Tadic ve Feyenoordlu milli oyuncu Orkun Kökçü arasında yaşanan gerginliğin detayları ortaya çıktı.
Hollanda basınına konuşan Tadic,
Orkun Kökçü'ye oruç tutmasıyla ilgili hiçbir şey söylemedim. Onu yere düşürdükten sonra çimlerin tadının nasıl olduğunu sordum ve daha fazla spor salonuna gitmesi gerektiğini söyledim. Tüm yaşanan buydu ancak insanlar büyük bir hikaye yazdı.
dedi.