Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü açıklaması

Hollanda Kupası'nda Ajax'ı Feyenoord'u 2-1 ile elediği maçta Dusan Tadic, Orkun Kökçü'ye sert bir müdahalede bulundu. Sonrasında eliyle bir hareket yapan Tadic'in, Orkun'un maç içerisinde oruç açmasıyla dalga geçmişti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü

Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama duygularım tavan yaptı. El hareketleri yaptı ama bununla tam olarak ne demek istediğini bilmiyorum. Bundan hoşlanmadım.