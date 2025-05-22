Edin Dzeko: Kavga etmeyin, mücadele edin

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Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de moraller bozuk.

Şampiyonluk hasretini 11 yıla çıkartan sarı-lacivertli takımda kaptan Edin Dzeko, çarpıcı paylaşımlarına devam ediyor.

DZEKO'DAN GÖNDERMELİ MESAJLAR

Yıldız oyuncu daha önce, "Kendinizi her zaman sorunun değil çözümün bir parçası olacak şekilde geliştirin." paylaşımını yapmıştı.

Tecrübeli oyuncu bu kez, "Birbirinizle kavga etmeyin, birbiriniz için mücadele edin." sözlerinin yer aldığı bir not paylaştı.

98 MAÇA ÇIKTI

2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'ye imza atan 39 yaşındaki golcü, sarı-lacivertli formayı 98 kez giydi.

2 milyon euro piyasa değeri bulunan deneyimli isim, bu karşılaşmalarda 46 gol ve 18 asistle mücadele etti.