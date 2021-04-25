Emre Belözoğlu: Her maç final ve kazanmamız gerekiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelede üstün oynayan Fenerbahçe maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'de teknik direkötör Emre Belözoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu açıklamalarında, "Mutluyum. İlk yarı için mutluyum, ikinci yarı için aynı şeyi düşünmüyorum. Topun bizde kalmasını istiyorum, ne olursa olsun. Sezon sonuna kadar bana verilen görev süresince, ben bunu yapmaya çalışacağım. Bu olunca istediğimiz oyun da çıkıyor.

"OYUNU İKİ BÖLÜME AYIRIP KONUŞACAĞIZ"

Kötü oynadığımızı düşündüğümüz ikinci yarı dahil, 3-4 pozisyonumuz vardı. Kasımpaşa da iyi bir takım, onlara da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Oyunu iki farklı bölüme ayırarak konuşacağız. 4 gün süremiz var ve çok önemli bir maça gideceğiz.

“HER MAÇ FİNAL”

Her maç final ve kazanmamız gereken bir maç. Üstümüzde baskı var ve bundan rahatsız değiliz. Fenerbahçe, hep bu baskıyı hissetti. Mücadelemize devam edeceğiz.

Oyunun geliştiğini düşünüyorum ama çok daha geliştirmemiz gereken yönleri var. Oyuncular da bundan motiveler ve bundan keyif alıyorlar. Gerçekçi olmamız lazım, oyunun her anını doğru oynamamız gerekiyor.

"DOĞRULARI YAPTIK, HATALARIMIZ DA VAR"

Biz biriz. Burada çok büyük bir camiayı temsil eden 25 oyuncum var ve hepsi benim için önemli. Şampiyonluk yolunda, 5 dakika oynayacak oyuncunun vereceği katkı bile önemli olabilir. Doğruları yaptık, hatalarımız da var. Hepsini oturup konuşacağız.” ifadelerini kullandı.