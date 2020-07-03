Emre Belözoğlu'nun 3 Temmuz yorumu

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu, "2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'dir. Ben de o şerefe nail olan ender sporculardan biriydim" dedi.

Emre Belözoğlu, 3 Temmuz'un yıl dönümünde FBTV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Emre'nin sözleri şu şekilde:

"O ŞEREFE NAİL OLDUM"

"Başlı başına sayfalara sığmayacak yaşanmışlıklar var. Ülkemize ders niteliğinde, insanlara Fenerbahçe'nin büyük ailesinin örnek olabileceği destansı bir mücadele var. Biz 2010-2011 haklı şampiyonluğumuzu yaşadığımız o süreçte tabii ki takımımızın ne yazik ki sıkıntılı sürece itiliş döneminde bu şerefe nail olan ender sporculardan biriydim."





"Bizim ayakta durmamıza en büyük vesile; bu camianın, bu taraftarın büyüklüğüydü. Bunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bütün camialardan bizi farklı kılan da bu zaten."

"Fenerbahçe'nin duruşu belki Türkiye'ye örnek olabilecek çok büyük bir sürecin başlangıcı oldu. Gerçekten hiç kolay değildi. O zaman maçlara çıkmak, o maçları oynamak, yeniden bir hedefe odaklanmak inanın kolay değildi."

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"HAKLI DAVAMIZ DEVAM EDİYOR"

"İşin tabii ki bir de hukuki boyutu var. Türkiye'nin geçtiği süreci de düşündüğümüzde Fenerbahçe açısından da hiç kolay bir süreç değildi ama Fenerbahçe bu süreçten dimdik ayrıldı; herkese örnek oldu, bir bütün oldu. Haklı davamız devam ediyor, kazanacağımıza inandığımız haklı davamız devam ediyor. İnşallah oradan da iyi haberler gelecektir. İnşallah bu haklı mücadelemizin sonucunda camiamızı mutlu edecek bir karar çıkar, bizim de istediğimiz bu. Ülkemize, adalatet sistemimize çok güveniyoruz."