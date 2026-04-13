Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında birbirine girdi

Süper Lig'de Galatasaray'ın dün akşamki puan kaybı sonrası şampiyonluk yarışı bir kez daha hareketlendi.

Sarı-kırmızılıların puan kaybının ardından canlı yayınlanan bir futbol programında yaşanan gerilim dikkat çekti.

Sporcast isimli YouTube kanalında yayınlanan programda yorumcular Emre Bol ile Evren Turhan arasında bir anda tartışma çıktı.

BİR ANDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Galatasaraylı kimliğiyle bilinen eski futbolcu Evren Turhan ile Fenerbahçeli spor yazarı Emre Bol arasındaki tartışma, kısa sürede sertleşti.

Program sırasında tartışmanın dozunun artmasıyla birlikte Evren Turhan, Emre Bol’a yönelik “Senin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

Turhan'ın çıkışı, stüdyodaki tansiyonu bir anda yükseltti.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Turhan’ın sözlerine sert karşılık veren Emre Bol ise, canlı yayında sesini yükseltti.

"Bana terbiyesiz diyemezsin! Bana ‘lan’ diyemezsin!" ifadeleriyle tepki gösteren Bol, öfkesine hakim olamadı.

Yaşanan tartışmanın ardından Emre Bol, mikrofonunu çıkararak canlı yayında stüdyoyu terk etti.