Emre Kılınç: Çocukken Fenerbahçeliydim

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren bir diğer isim Emre Kılınç'ın, 2013'te yaptığı bir açıklama ile çocukken tuttuğu takımın Fenerbahçe olduğunu itiraf ettiği ortaya çıktı.

Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Emre Kılınç'ın, Galatasaray ile ön anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.

Ancak Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bilinen 25 yaşındaki futbolcunun, 2013 yılında Transfer Merkezi Dergisi'ne verdiği röportaj ortaya çıktı.

''ÇOCUKLUĞUMDA F.BAHÇE'Yİ DESTEKLİYORDUM''

Boluspor forması giydiği dönemde açıklamalarda bulunmuş olan Kılınç, çocukluğunda Fenerbahçe taraftarı olduğunu itiraf etmiş.

Kılınç'ın açıklamasında kullandığı ifadeler ise şu şekilde:

''Çocukluğumda Fenerbahçe'yi destekliyordum ama bir kaç yıldır herhangi bir takımı desteklemiyorum. Yurt dışında ise beğendiğim takım Barcelona.''

MERT HAKAN, F.BAHÇE'YE ÇAĞIRMIŞTI

Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, daha önce Galatasaray'ın anlaştığı Stoch, Alper Potuk ve Vedat Muriç gibi isimleri de Mert Hakan Yandaş'ta olduğu gibi, son anda araya girerek kadrosuna katmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Sivasspor'da takım arkadaşı olan Mert Hakan'ın, Kılınç'ı Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde tavsiyede bulunduğu da öne sürülmüştü.