Emre Kılınç: Sezon boyunca üzerime çok gelindi

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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Samsunspor evinde Kayserispor'u son dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Konuk ekip Kayserispor'un golü 46. dakikada Nazon'dan geldi. Samsunspor'un gollleri ise 90+5. dakikada Soner Aydoğdu ve 90+8. dakikada Muja'dan geldi.

SAMSUNSPOR SEZONU 3. TAMAMLADI

Samsunspor bu galibiyetle ligi 64 puanla 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı elde etti.

Kayserispor sezonu 45 puanla 13. sırada tamamladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Kayserispor'a karşı gollerin asistini yapan Emre Kılınç, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sezon boyunca açıklama yapmayan ve zaman zaman taraftarla arası açılan Kılınç, şimdiye kadar susmayı tercih ettiğini ifade etti.

"SEZON BOYUNCA ÜZERİME ÇOK GELİNDİ"

Ligin en çok asist yapan 2. oyuncu olduğunu vurgulayan deneyimli oyuncu Emre Kılınç, şu şekilde konuştu:

Samsunspor formasıyla kariyer rekorumu kırdım. 3 gol, 12 asist yaptım. Süper Lig'de en çok asist yapan 2. oyuncuyum. Ama rakamların ötesinde bu şehir için, bu arma için ne verdiğimi ben biliyorum. Sezon boyunca üzerime çok gelindi. Herkesi kendi kalbinin ve vicdanının süzgecine bırakıp susmayı tercih ettim. Son nefesime kadar Samsunspor için elimden geleni yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Bugün sadece bir maç kazanmadık, Avrupa'ya gittik. Bu yol kolay olmadı ama biz inandık, vazgeçmedik. Şimdi sırada Avrupa sahnesi var. Bu formayla daha yazacak çok hikayemiz var.

BU SEZON NE YAPTI?

30 yaşındaki Emre Kılınç, kırmızı-beyazlılar ile bu sezon 31 lig maçında 3 gol, 12 asist katkısı yaptı.