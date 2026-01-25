Emre Mor'un sözleşmesi feshedildi iddialarına menajerinden cevap

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Emre Mor için önemli bir açıklama geldi.

28 yaşındaki futbolcunun menajeri Nima Modyr, sözleşme fesih haberlerini yalanladı.

MENAJERİ YALANLADI

Sports Digitale'ye konuşan Modyr, "Emre Mor'un sözleşmesinin feshedildiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüştüğümüz kulüpler var ancak şu anda hala Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu." dedi.

Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

SEZON SONUNDA BİTİYOR

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıktı.

Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.