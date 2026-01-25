Abone ol: Google News

Emre Mor'un sözleşmesi feshedildi iddialarına menajerinden cevap

Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshettiğine dair haberleri yalanladı.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 10:34
  • Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı.
  • Modyr, Emre'nin halen Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu olduğunu belirtti.
  • Emre'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve şu ana kadar 49 maçta 6 gol, 5 asist yaptı.

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Emre Mor için önemli bir açıklama geldi.

28 yaşındaki futbolcunun menajeri Nima Modyr, sözleşme fesih haberlerini yalanladı.

MENAJERİ YALANLADI

Sports Digitale'ye konuşan Modyr, "Emre Mor'un sözleşmesinin feshedildiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüştüğümüz kulüpler var ancak şu anda hala Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu." dedi.

Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

SEZON SONUNDA BİTİYOR 

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıktı.

Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

