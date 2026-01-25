Emre Mor'un sözleşmesi feshedildi iddialarına menajerinden cevap

- Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı.
- Modyr, Emre'nin halen Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu olduğunu belirtti.
- Emre'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve şu ana kadar 49 maçta 6 gol, 5 asist yaptı.
Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Emre Mor için önemli bir açıklama geldi.
28 yaşındaki futbolcunun menajeri Nima Modyr, sözleşme fesih haberlerini yalanladı.
MENAJERİ YALANLADI
Sports Digitale'ye konuşan Modyr, "Emre Mor'un sözleşmesinin feshedildiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüştüğümüz kulüpler var ancak şu anda hala Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu." dedi.
Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
SEZON SONUNDA BİTİYOR
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıktı.
Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.