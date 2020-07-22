Erdal Torunoğulları: Gökhan'ı bırakmayacağız

Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Gökhan Gönül hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'i 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini kapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Siyah-beyazlı takımın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, "8-10 tane futbolcu almamız lazım." diyen Sergen Yalçın'a hak verdiğini ancak eldeki oyuncuları göndermekte sorun yaşayabileceklerini söyledi.

"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANMIŞ DURUMDA"

Torunoğulları, “Sergen hoca haklı... Eksiklerimizi, fazlalarımızı iyi biliyoruz, dersimizi de çalıştık. Hocamızın hiçbir sözüne itirazımız yok. Ancak takımda yer alan yüzde 95 oyuncunun 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yani bu tarihe kadar elimiz kolumuz bağlamış durumda. Bir de limit konusu var, orada da belirsizlik sürüyor maalesef.” dedi.

"GÖKHAN TAKIMDA KALACAK"

Gökhan Gönül hakkında da konuşan tecrübeli yönetici, “Gökhan takımda kalacak, onu bırakmayacağız.” şeklinde konuştu.