Erling Haaland'ın Arda Güler'e yaptığı yorum gündem oldu

Kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler, 2025'in son gününde sosyal medya hesabından 1 senede yaşadığı güzel anıları paylaşma kararı aldı.

Arda Güler’in yaptığı paylaşım, takımı Real Madrid’in UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Manchester City ile oynadıkları bir sekanstı.

Bu anda köşe vuruşunda Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland’ı marke eden Arda Güler, takım arkadaşı olan Thibault Courtois’in kafasını tuttuğu bir kareyi yayınladı.

HAALAND'DAN YORUM

Yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada viral olurken Norveçli golcü Erling Haaland bu paylaşıma "Hahahahahah" yazarak sonuna gülme emojisi ile yanıt verdi.

"ÜZGÜNÜM ABİ"

Courtois ise Arda'nın gönderisine "Üzgünüm abi seni görmemiştim" yorumunu yaptı.

BU SEZON NE YAPTI?

20 yaşındaki Arda bu sezon Real Madrid forması ile çıktığı 25 maçta 3 gol atarken 7 asist üretti.