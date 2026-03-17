Ersin Destanoğlu küllerinden doğdu

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, son 4 lig maçının üçünde kalesini kapattı.
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, tepkilerin odağında olduğu Alanyaspor maçı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisinden vazgeçmemesiyle büyük moral kazandı ve gelinen noktada adeta küllerinden doğdu.
BAŞAKŞEHİR MAÇINI KURTARDI
Büyük motivasyon kazanan deneyimli eldiven, Başakşehir maçını kurtaran isim oldu.
O karşılaşmanın ardından performansı ayakta alkışlanırken devamında da yükselişini sürdürdü.
SADECE G.SARAY'DAN 1 GOL YEDİ
Son 4 lig maçının 3'ünde kalesini gole kapatan 25 yaşındaki file bekçisi, sadece Galatasaray'dan 1 gol yedi.
