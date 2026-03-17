Galatasaray, Arne Slot'un Liverpool kariyerini bitirebilir

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul'daki ilk maçta 1-0 galip gelen Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda turu geçmek için sahaya çıkacak.

ÜST ÜSTE ALINAN KÖTÜ SONUÇLAR BARDAĞI TAŞIRDI

Öte yandan, Premier Lig'in son maçında Tottenham ile 1-1 berabere kalan Liverpool'da durum karışık.

Geçtiğimiz sezonun Premier Lig şampiyonu olan Kırmızılar'da teknik direktör Arne Slot'un koltuğu kötü performans nedeniyle sallantıda.

Üst üste alınan yenilgiler sonrası şampiyonluk yarışından uzak kalan Liverpool, lider Arsenal'in 21 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor.

AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Liverpool yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde elenmeleri hâlinde Hollandalı teknik adamla yollarını ayırmayı değerlendirebilir.

Tottenham karşılaşmasının ardından konuşan Arne Slot, "Desteklediğiniz takım, maçın son saniyelerinde beklemediğiniz rakiplere karşı bu kadar çok puan kaybederse büyük bir hayal kırıklığı yaşamanız çok normal. Şimdi bu hayal kırıklığını Çarşamba gününe taşımamak ve büyük bir performans sergilemek bize kalmış, çünkü hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu tamamen açık" diyerek durumu özetledi.

'GALATASARAY'A YENİLİRSE GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR'

İngiliz medyası, Liverpool'daki olumsuz tabloyu geniş şekilde gündeme taşıyor.

Sport Spaces internet sitesi, konuyla ilgili olarak, "Slot'un Liverpool'daki görevinden alınması için ciddi talepler var. Çarşamba günü Galatasaray karşısında kazanabilmek için tam enerjiyle oynaması gerekiyor. Slot, işini koruma konusunda oldukça tehlikeli bir konumda. Steven Gerrard ve Alonso gibi isimler hazır bekliyor. Galatasaray karşısında alınacak bir mağlubiyet, Slot'un görevine son verebilir" ifadelerine yer verdi.