Ertuğrul Doğan: Tarihi adımlar atıyoruz

İHA

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yayımlanan yazısında hem mevcut mali yeniden yapılanma sürecini hem de kulübün ekonomik bağımsızlığını hedefleyen projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Doğan, kulübün borç yükünden kurtulması ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına hayata geçirilen yatırımların ve iş birliklerinin detaylarını aktardı.

Yazısında ayrıca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden bordo-mavili taraftar Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Akyazı Stadı'nda yaşatılacağını duyurdu.

"VERGİ BORCUMUZU KAPATMAYI PLANLIYORUZ"

Başkan Ertuğrul Doğan, kulübün finansal geleceğini güvence altına almak amacıyla yürütülen mali yeniden yapılanma sürecinin, yalnızca bugünün değil, yarının Trabzonspor’unu inşa etme hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Doğan, şunları dedi:

Bu adımla birlikte Trabzonspor, Türkiye’de vergi borcu bulunmayan tek kulüp statüsüne ulaşacaktır. Ayrıca kulübümüz UEFA Finansal Fair Play ilkelerine tam uyum sağlayarak, sürdürülebilir ve disiplinli bir mali yapının temellerini kalıcı şekilde atmış olacaktır.

"KARTAL VE AKYAZI PROJELERİYLE GÜÇLÜ BİR GELECEK"

Trabzonspor’un ekonomik kapasitesini artıracak büyük ölçekli projeler de devreye alındığını belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Mali yapının güçlendirilmesi sürecinde kulübümüzün ekonomik kapasitesini artıracak büyük ölçekli projeler de devreye alınmıştır. "Kartal Tesisleri" olarak bilinen ve kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu alanda Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzalanan protokol, Trabzonspor için hem ekonomik hem yapısal anlamda önemli bir sıçrama noktasıdır. Benzer şekilde, Akyazı’da tahsisi tamamlanan 177 bin metrekarelik arazide, yine Emlak Konut GYO A.Ş. ile ortak geliştirilecek proje için karşılıklı mutabakata varılmıştır. Her iki proje için de çalışmalar büyük bir kararlılıkla sürdürülmekte, ortaya konulan vizyon adım adım gerçeğe dönüşmektedir. Bu vizyonun gerçekleşmesinde yanımızda duran tüm kişi ve kurumlara, camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü’ne destekleri için minnettarız. Kartal ve Akyazı projelerinden elde edilecek gelirlerin Trabzonspor’un ekonomik bağımsızlığını kalıcı biçimde tesis edeceğine gönülden inanıyorum. Bugün attığımız adımlar, geleceği inşa etmeyi planlayan kulübümüzü uzun vadeli başarıya taşıyacak sağlam bir iradenin dışavurumudur. Bu sorumluluk, ağır olduğu kadar kutsaldır. Ve biz bu sorumluluğu layıkıyla taşımaya kararlıyız.

"MATTIA AHMET MINGUZZI, BU ŞEHRİN YÜREĞİNE KAZINMIŞ BİR EVLATTIR"

Başkan Doğan, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin tribünde yaşatılacağını belirterek, duygularını şu sözlerle paylaştı: