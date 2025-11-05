Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, takımın performansından memnun

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, mavi-beyazlı takımın önceki sezonlara göre farklı bir oyun sergilediğini ve başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

Ahmet Dal, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, geride kalan 12 haftayı takımın yenilgisiz tamamladığını hatırlattı.

"EREN TOZLU'YU TEBRİK EDİYORUM"

Bu durumun sevindirici olduğunu belirten Dal, "Bir başka gelişme ise takımımızın uzun yıllar formasını giyen kaptanımız Eren Tozlu'nun 1. Lig tarihinde bugüne kadar geride kalan süreçte 88 golle en fazla gol atan yerli oyuncu olması. Bu vesileyle Eren Tozlu'yu tebrik ediyorum." dedi.

"ERZURUMSPOR ZORU SEVER"

Dal, teknik direktör Serkan Özbalta ile sezona başladıklarını anımsatarak, "Takımımız bugün çok daha faklı bir oyun oynuyor. Daha fazla topa sahip olma, sürekli hücum düşünen, topun bizde kalmasını sağlayan, rakibe daha az pozisyon vermeye çalışan bir Erzurumspor izliyoruz. Bugüne kadar da birçok maçta bunun faydasını gördük. Bu anlamda hocamız bugüne kadar bu anlayışı oturtmaya çalışıyor. İnşallah bundan sonra da takımımız daha fazla konsantre olarak arzu ettiğimiz sonuçlarla maçlardan ayrılacaktır. Çünkü Erzurumspor zoru sever, biz o inanca sahibiz." diye konuştu.

"İSTİKRARA ÖNEM VERİYORUZ"

Taraftarların her zaman yanlarında olmalarını arzuladıklarını ifade eden Dal, şöyle devam etti:

Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Taraftarımız her zaman haklı çünkü her zaman en güzelini, en doğrusu isterler. Bu taleplere karşı boynumuz kıldan ince ama biz de bu kulübü yönetirken onların izlediği en güzel en başarılı Erzurumspor olsun istiyoruz, onun için istikrara önem veriyoruz.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Dal, toplantıya ailesiyle katılan 3,5 aylık SMA hastası Teoman bebek için kampanya başlattıklarını duyurarak, sözlerini şöyle tamamladı: