Robert Lewandowski antrenmana maskeyle çıktı

Villarreal maçında sol göz çukurunun iç köşesinde kemik kırığı oluşan Robert Lewandowski, bugünkü idmana koruyucu maskeyle çıktı.
İspanya La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona, geçtiğimiz hafta sonu Villarreal'ı ağırlamıştı.
Katalan ekibinin 4-1 kazandığı maçta dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski, sakatlık geçirmişti.
Mücadelenin 90+1'nci dakikasında oyununu golle süsleyen Lewandowski'nin sol göz çukurunun iç köşesinde, kemik kırığı oluştuğu tespit edildi.
SAKATLANDIĞI BELİRLENDİ: ANTRENMANI MASKEYLE YAPTI
Polonyalı golcü, yapılan tedavi sonrası bugün antrenmana maskeyle çıktı.
Lewandowski'nin maskeli fotoğrafı ise Barcelona'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Lewandowski'yi maskeyle gören futbolseverler, maskeyle oynayan Victor Osimhen üzerinden espriler yaptı.
İşte Lewandowski'nin son hali...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi