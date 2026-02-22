Erzurumspor FK, Serik Spor'a 4 attı

Erzurumspor FK, 1. Lig'in 27. haftasında evinde Serik Spor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.
1. Lig'in 27. hafta maçında Erzurumspor FK, Serik Spor'u ağırladı.
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 4-0'lık skorla kazandı.
Erzurumspor FK'nın galibiyet golleri; 12. dakikada Alan Montas (kendi kalesine), 38. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 82. dakikada Fernando ve 83. dakikada Sefa Akgün kaydetti.
Konuk ekip, 33. dakikada Jetmir Topalli ile penaltı atışından yararlanamadı.
10'DA 10 YAPTILAR
Serkan Özbalta'nın ekibi Erzurumspor, ligde üst üste 10 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDULAR
Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 57'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Serik Spor, 29 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor, Vanspor FK, deplasmanına gidecek. Serik Spor, Sivasspor'u konuk edecek.