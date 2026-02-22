Ebba Andersson, altın madalya aldı

İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın son gününde kayaklı koşu kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasik yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

İsveçli Ebba Andersson, 2 saat 16 dakika 28.2 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

İsveçli sporcu, oyunları bir altın, 3 gümüş olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

Norveçli Heidi Weng, 2 dakika 15.3 saniye geride gümüş, İsviçreli Nadja Kaelin ise 6 dakika 41.5 saniye farkla bronz madalya aldı.