Erzurumspor'un şampiyon kadrosu 27 yıl sonra buluştu

Erzurumspor'u 1997-1998 sezonunda o dönemki adıyla 1. Futbol Ligi'ne (Süper Lig) çıkararak tarihindeki en önemli başarılarından birini yaşatan futbolcu ve antrenör kadrosu, 27 yıl sonra Erzurumspor'un tesislerinde buluştu.

Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal'ın davetiyle kente gelen 10 futbolcu ve 2 antrenör, mavi-beyazlı takımın tesislerini gezerek hem eski günleri yad etti hem de özlemlerini giderdi.

Aralarında o dönem takımın teknik direktörü Sadi Tekelioğlu'nun da yer aldığı oyuncu kadrosu, zor şartlarda elde ettikleri şampiyonluğun anılarını paylaşıp 27 yıl sonra tesislerdeki değişimleri yerinde görme imkanı buldu.

"TAKIMIMIZIN FORMASINI GİYEN HERKES KIYMETLİ"

Ahmet Dal, AA muhabirine, takımı söz konusu dönemde Süper Lig'e çıkaran kadroyu kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Geçmişle geleceği birleştirmeyi ve şampiyon isimleri hatırlamayı amaçladıklarını belirten Dal, "Tabii ki takımımızın formasını giyen herkes kıymetli. Şampiyonluktan değerli senelerimiz, sezonlarımız var. Hepsini saygıyla anıyorum. Erzurumspor'u Süper Lig'le buluşturan kadro, Sadi hocamızın idaresinde, Cemal Polat'ın başkanlığında... Birbirinden değerli futbolcu büyüklerimizi burada ağırlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"EFSANELERİMİZİ AĞIRLIYORUZ"

Dal, takımın eski günlerini birlikte hatırlama imkanı bulduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

Erzurumspor'umuzun o günlerde zor şartlardan ve sıkıntılı süreçlerden geçerek buralara geldiğini onlarla bir kez daha hatırlamış olduk. Antrenman sahaları, tesisleri, altyapı binası gibi bugün geldiğimiz imkanların aslında ne kadar kıymetli olduğunu bizlere gösteriyor. Bugün bizim 30 sene önceki durumumuzda olan şehirler de var. Tabii onursal başkanımız Mehmet Sekmen'in tesisleşme noktasında kulübümüze destekleri unutulmaz. Efsanelerimizi ağırlıyoruz ve güzel günler Erzurumspor'un olsun istiyoruz. Bunu yaparken hem o kişileri hatırlamak hem de o değeri yıllar geçse de hatırladığımızı, bu kulübün dadaş duruşuna sahip olduğunu aktarmak istedik. Buraya gelen oyuncu, teknik direktör, yönetici değerli ve kıymetlidir.

"MUTLUYUM"

Söz konusu dönemde şampiyon olan takımın teknik direktörü Sadi Tekelioğlu da 27 sene sonra Erzurum'a gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dönemin futbolcularıyla bir araya geldiklerini belirten Tekelioğlu, "Oyuncular da burada ve onlar adına da mutluyum ama esas mutluluğum, Erzurumspor'un geldiği seviyeyi görmek. Böyle bir yönetim ve belediye başkanına sahip olmak bizi daha da mutlu etti." dedi.

"KENDİMİ YARI TRABZON, YARI ERZURUMLU OLARAK HİSSEDİYORUM"

Tekelioğlu, takımın tesislerinden çok etkilendiğini dile getirerek, "Altyapıcı bir antrenör olarak altyapı tesisini gördükten sonra çok etkilendim. 27 yıl geçti, şartlar çok değişti. En önemli hadise, Erzurumspor'un kuruluşunun 33. yılında ilk kez lige çıkışıydı. İlk şampiyonluk bizim dönemde. O bakımdan çok mutluyuz ama ben buraları gördükten sonra Erzurumspor'un yerinin Süper Lig olduğunu düşünüyorum. Trabzonlu olsam da Erzurum'da çok güzel günlerim oldu. 4 yıl az zaman değil, aralıklı da olsa tarihinde en uzun süre çalışan teknik adam olmaktan da ayrıca mutluyum. Kendimi yarı Trabzon, yarı Erzurumlu olarak hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"SON DERECE MUTLU OLDUM"

Eski futbolcularla anıları tazelediklerini anlatan Tekelioğlu, onlarla birlikte tesisleri gezdiklerinde eski günleri hatırladığını aktardı.

Tekelioğlu, şöyle konuştu:

Sentetik saha topraktı, orayı karla kapatıp üstünü greyderle ezip idman yapıyorduk. Biz tesisi ısıtamazken bugün Erzurumspor alttan ısıtmalı sahalara sahip. Bunları görünce oyuncularla buruk bir sevinç yaşadık, gizlemek mümkün değil. Bu şartlar bizde de olsaydı diyorum. Kara bir bina vardı ve odalar yetmiyordu. Ranza koymuştuk, bir odada 4 kişi. O şartlardan bugünlere geldik ama o imkansızlıklar bizi bütünleştirdi. İnanılmaz bir diyaloğumuz var. O dönem oyuncularla birbirimizi kırmadan bugünlere kadar geldik. Oyuncuların hepsi hemen hemen hayatını kurtarmış insanlar. Onları öyle görünce de son derece mutlu oldum.

"İYİ Kİ BÖYLE BİR HİKAYEMİZ OLMUŞ"

Takımın o dönemdeki kaptanı Kürşat Karakaş ise takım arkadaşlarıyla bir araya gelip eskileri yad ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

İyi ki böyle bir hikayemiz olmuş, bunun gururunu yaşıyoruz. Ahmet Dal'a nazik davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladılar ve bu bizim için çok kıymetli. Eskileri yad ettik. Özellikle altını çizmek istediğim şey kulüp, takım olma hüviyetinden kulüp olma kültürüne geçişi yaşıyor. Yönetim ve Büyükşehir Belediyesi anlamında çok ciddi emekler var, bunları gördük. Dolayısıyla çok gurur duydum ve çok mutlu oldum. Erzurumspor'un tesisleşme ve kulüp kültürü anlamında Türkiye'nin enlerinden olacağına inanıyorum.

"O KADAR ÇOK ANIMIZ VAR Kİ"

Karakaş, arkadaşlarıyla birçok anısının olduğunu dile getirerek, "O kadar çok anımız var ki bunu kısa bir röportaja sığdırmak çok zor. Geceden sabah saatlerine kadar anılarımızı paylaştık. Bütün anılarımızı birbirimize anlattık. Çok mutlu dakikalar geçirdik, hatta şampiyonluk kadar sevindik. Gerçekten sonraki nesillere anlatabileceğimiz anılar yaşadık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.