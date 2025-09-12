Abone ol: Google News

Esenler Erokspor, Hatayspor'a şans tanımadı

Esenler Erokspor, 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 20:38
Esenler Erokspor, Hatayspor'a şans tanımadı

1. Lig'in 5.haftasında Esenler Erokspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor 4-1'lik skorla kazandı.

KAZANAN ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri; Olarenwaju Kayode(2), Amilton ve Alper Karaman kaydetti.

Hatayspor'un tek golü Funsho Bamgboye'den geldi.

HATAYSPOR, 2 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Esenler, puanını 10'a yükseltirken Hatayspor ise 2 puanda kaldı.

1. Lig'in 6.haftasında Esenler Erokspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Hatayspor ise evinde Boluspor'u ağırlayacak.

Eshspor Haberleri