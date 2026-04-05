Esenler Erokspor, Sivasspor'a 3 attı

1. Lig'in 33. haftasında Sivasspor, evinde Esenler Erokspor'u konuk etti.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren goller 24. dakikada Onur Ulaş, 33. dakikada penaltıdan Guelor Kanga ve 90+4 Yunus Emre Gedik kaydetti.

Sivasspor'un tek golü ise 88. dakikada Daniel Avramovski'den geldi.

SİVASSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Esenler Erokspor 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Esenler Erokspor puanını 66'ya yükselterek 3. sıradaki yerini korudu; Sivasspor ise 47 puanla 9. sırada kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak, Esenler Erokspor ise Süper Lig'e yükselme mücadelesinde en yakın rakibi Amed Sportif Faaliyetler'i evinde ağırlayacak.