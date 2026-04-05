Fenerbahçe'de Marco Asensio oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oldu.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ASENSIO SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinin 21. dakikasında sakatlandı.

Asensio, orta sahada Wilfred Ndidi ve Hyeon-gyu Oh ile girdiği mücadele sırasında yerde kaldı ve doktorlar oyun alanına dahil oldu.

YERİNİ FRED'E BIRAKTI

İspanyol oyuncu, tedavi görürken takım arkadaşı Ederson teknik ekibe değişiklik işareti yaptı.

Asensio, kendisini 1-2 dakika denedikten sonra yerini 24. dakikada Fred'e bıraktı.