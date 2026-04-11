Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Transferde önemli hamleler yapacağız

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıya siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, denetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEĞİNDİ

Kürsüde söz alan Adalı, yeni sezonun transfer çalışmasına değindi.

Başkan Adalı, konuşmasında sezon sonunu işaret ederek yapılacak transferlerin önemli isimler olacağını belirtti.

Adalı, "Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı olacak, Beşiktaş'a layık bir takım kurmak için önemli hamleler yapacağız." dedi.

"ŞİMDİDEN GÖRÜŞME HALİNDEYİZ, ÖNEMLİ HAMLELER YAPACAĞIZ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Sezon başı ve ara transferde getirdiğimiz oyuncular hem bonservis hem de maaş bakımından yüksek profilli oyunculardı. Sezon sonu yapacağımız transferler takıma katkı sağlayacak önemli isimler olacak. Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı olacak, Beşiktaş'a layık bir takım kurmak için önemli hamleler yapacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden oyuncularla görüşüyoruz."