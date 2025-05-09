Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal, Parc des Princes'te karşılaştı.

PSG'nin kazandığı maçı izlemek için Bayern Münih'in yıldızlarından Sacha Boey de tribünde yerini aldı.

TARAFTARLAR ETRAFINI SARDI

Maç çıkışında arabasına binmeye çalışan Boey'in etrafını taraftarlar sardı.

Fransız yıldız aracına bindikten sonra bir taraftar, oyuncunun şapkasını çaldı.

BİR ANDA ŞAPKASINI ÇALDI

Boey'in şaşkınlığı hırsızlık anını çeken kişinin kameralara yansıdı.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Boey, "Şapkayı geri getir arkadaşım" yazdı.

ensonhaber icon
Can Badak
Editor