Eski hakemler, Galatasaray-Gaziantep maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Maç 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta goller ikinci yarıda geldi.

Galatasaray'ın golünü Barış Alper Yılmaz atarken konuk ekibi golü Bayo'dan geldi.

Zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalarken yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Bilal Gölen yaptı.

VAR hakemliğini Alper Çetin, AVAR hakemliğini Candaş Erbil yaptı.

ESKİ HAKEMLER POZİYONLARI DEĞERLENDİRDİ

Tartışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

İLKAY'IN MÜDAHALESİNDE AVANTAJ KARARI

Bülent Yıldırım: Avantaj kararı doğru ancak yakınlara geldiğimiz zaman İlkay'ın yaptığı geç kalınmış tabanıyla can yakıcı bir kontrolsüz faulü var. İlkay'ın kart görmesi gerekiyordu.

Deniz Çoban: Burada İlkay'a genel bir tepki de vermedi. Net bir sarı karttı atladı.

Bahattin Duran: Bence avantaj uygulaması çok doğru. Ancak bu pozisyonda top çıktıktan sonra sarı kart göstermesi gerekiyordu.

BARIŞ ALPER'İN SARI KART GÖRMEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: Bir kere tartışmasız sarı kart. Bu kadar açık bir şekilde faulü görüp ve verip, kartı göstermemesini anlamıyorum. Disiplin anlamında ciddi eksiyle başladı.

Bülent Yıldırım: Çok net tartışmasız bir sarı kart. Çok net gördüğü yerde sarı kartla değerlendirememesi anlaşılabilecek bir şey değil.

Bahattin Duran: Benim için de tartışmasız net bir sarı kart

BARIŞ VE PEREZ'İN POZİSYONU

Bülent Yıldırım: Barış Alper'e yapılan müdahalede basma görülüyor karar doğru ancak devamında Barış'ın Perez'e karşı bu pozisyonda el kol kullanımından dolayı sarı kart görmesi gerekiyordu. Cezalandırılmalı gereken bir kontrolsüz fauldü.

Deniz Çoban: Kontrolsüz hareketler her zaman cezalandırılır. Faul tespiti doğru ama Barış Alper'in sarı kart görmesi lazımdı.

Bahattin Duran: Barış Alper'in hareketi kontrolsüz. Evet ona yapılan faul doğru ancak Barış'ın da sarı kart görmesi gerekiyordu.

MARİO LEMİNA'NIN SARI KARTI

Bülent Yıldırım: Lemina geç kaldı müdahalede, rakibin sağlığına zarar verecek pozisyon, sarı kart doğru

Deniz Çoban: Bu ana kadar disiplin hatalarıyla gelen hakem bu sefer doğru karar verdi, sarı kart doğru karar

Bahattin Duran: Lemina kontrolsüz hareketi yapan taraf, sarı kart doğru

LEMİNA'YA İKİNCİ SARI KART GEREKİR Mİ

Maçta Lemina'nın sarı kart varken maçın hakemine yaptığı itiraz tartışma konusu olmuştu.

İşte o pozisyonun yorumları:

Bülent Yıldırım: Hakem sınıfta kaldı, hiç tartışacak bir tarafı yok net ikinci sarı kart

Deniz Çoban: Yardımcı hakemin önünde yapıyor, hakemi uyarması gerek net ikinci sarı kart. Lemina'nın hareketi ikinci sarı kart. İhraç edilmeliydi.

Bahattin Duran: Yardımcı hakem, hakeme söylemesi gerek. Pozisyon net ikinci sarı kart Lemina'nın mutlaka ve mutlaka oyundan ihraç edilmesi gerekiyordu.

