Eskişehirspor'un efsane üçlüsü: Fethi-Nihat-Ender Anadolu'nun önde gelen takımlarından Eskişehirspor'un, 1970'li yıllara damga vuran efsane üçlüsü Fethi, Nihat ve Ender'i hatırlatalım dedik.

Tribün kültürüyle ve 70'li yıllarda ortaya koyduğu futbolla Anadolu'nun efsanesi haline gelen Eskişehirspor, şimdilerde eski günlerini aratıyor.

İş bilmez yöneticiler yüzünden TFF 1. Lig'in son sırasına kadar düşen ES-ES, Fethi Heper, Nihat Atacan ve Ender Konca üçlüsüyle bir döneme damga vurmuş ve 1 yıl içinde iki kupa birden kazanmıştı.

"FETHİ, NİHAT, ENDER FİLELERE GÖNDER"

1970-1971 sezonunda hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı müzesine götüren kırmızı-siyahlılarda dönemin en çok konuşulan futbolcuları şüphesiz bu üç isimdi.

Oynadıkları futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan üçlüyle ilgili yapılan beste ise hafızalardaki yerini koruyor.

O yıllarda "Es es es ki ki ki eski eski es" tezahüratı kadar popülerdi bu beste: Fethi-Nihat-Ender filelere gönder.

Şimdilerde 72 yaşında olan, "Fethi-Nihat-Ender filelere gönder" sloganındaki Ender Konca, en büyük isteğinin Eskişehirspor'u yeniden Süper Lig'de görmek olduğunu söyledi.