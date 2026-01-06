Eyüpspor, Mame Thiam ile vedalaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncusu Mame Thiam ile yollarını ayırdı.

Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

14 MAÇTA 2 GOL ATTI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan 33 yaşındaki Senegalli futbolcu, 2 gol kaydetti.