Ezgjan Alioski: Şampiyonluk için Fenerbahçe'deyim

Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli kulübe şampiyon olmaya geldiğini söyledi. Makedon oyuncu birbirinden çarpıcı açıklamalarda yaptı.

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli kulübe şampiyon olmaya geldiğini söyledi.

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kupa hedefleri, Beşiktaş derbisi, sarı-lacivertli takımı seçme nedenleri, teknik direktör Jorge Jesus ve Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Alioski, "Ben de şampiyon olmayı umuyorum. Zaten Fenerbahçe'ye geliş sebebim şampiyon olmak. Burada başarıya erişebilmek için geldim. Sadece lig şampiyonluğu değil önümüzdeki bütün hedefleri gerçekleştirmek için geldim. Bütün kupaları elde etmek için geldim. Fenerbahçe ile çok fazla kupa kazanmak istiyorum çünkü Fenerbahçe bunları hak ediyor." ifadelerini kullandı.





"Takım arkadaşlarıma güveniyorum"

Ezgjan Alioski, Beşiktaş derbisi öncesinde takım arkadaşlarına güvendiği için çok rahat olduğunu belirtti.

Türkiye'de ilk derbisini oynayacağı için kendisi adına çok özel bir karşılaşmaya çıkacağını vurgulayan Kuzey Makedonyalı sol kanat oyuncusu, "Biz maç içinde bireysellikten ziyade kolektif anlamda yapacağımız işlere odaklıyız. Takım olarak güçlü bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Derbide hep birlikte saha içinde savaş vermemiz gerekiyor, bunu da gerçekleştireceğiz. Sadece takım olarak değil aynı zamanda kulüp ve taraftarlarımız içinde çok önemli bir karşılaşma. Maalesef onlar statta olamayacak. Tabii ki onları özleyeceğiz ama bizler galip gelmek adına onlar için de savaşacağız." diye konuştu.





"Beşiktaş maçı öncesi rahatım"

Beşiktaş maçının kendileri için bir sınav olmadığını aktaran Alioski, şöyle devam etti:

"Açıkçası oynadığımız bütün maçlar zordu. Kaliteli ekiplere karşı oynadığımızı söyleyebilirim. Netice itibarıyla bu bizim maça nasıl hazırlandığımıza ve motivasyon gücümüze bağlı. Sahip olduğumuz takım ruhu bana göre saydıklarım içinde en önemlisi. Kime karşı oynarsanız oynayın takım ruhunu ortaya koymak zorundasınız. Bizim, bu takım ruhunu bu sürece kadar doğru şekilde ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu kolektif ruh ve bilinci saha içinde birlikte sergileyebildiğimizi düşünüyorum. Bireysel olarak göstermek istediğiniz performans olacaktır ama çok daha önemlisi kolektif anlamda gücünüzü ortaya koyabilmek. Bence bizim en güçlü taraflarımızdan birisi, bu kolektif ruh. Dolayısıyla ben önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçı için oldukça rahatım çünkü takım arkadaşlarıma fazlasıyla güveniyorum ve tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum."





"Hayallerimde yatan takım Fenerbahçe'ydi"

Alioski, transfer sürecinde Türkiye'den başka teklifler aldığının hatırlatılması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Benim açımdan ikna edici olan, kendimi çok daha rahat hissettiğim Fenerbahçe oldu. Bu süreçte yöneticilerimizden Selahattin Baki'nin de çok büyük bir katkısı oldu çünkü onunla görüştüğüm zamanlarda bu sevgiyi fazlasıyla hissettim. Yaptığımız görüşmeler neticesinde kendimi evimdeymişim gibi hissettim ve bunu hissettiğim için de aynı şekilde mutluyum. Bu hislerin sonucunda Fenerbahçe'yi istediğimi ben de anlamış oldum. Bir an evvel Fenerbahçe'ye katılmak için sabırsızlıkla bekledim ve hayallerimde yatan takım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, harika taraftarlara sahip. Buraya katıldığım için, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum."

"Jesus'la Bielsa birbirine benziyor"

Alioski, İngiltere'de beraber çalıştığı Marcelo Bielsa ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un özellik açısından benzediğini belirtti.

Teknik adamların kendilerine has düşünceleri, fikirleri ve felsefeleri olduğunun altını çizen deneyimli oyuncu, "Her hoca için aynı diyemezsiniz. Eğer Jesus ve Bielsa arasında bir kıyaslama yapacak olursak bence özellik olarak birbirlerine benzeyen hocalar. Daha önce Bielsa ile çalıştığım için oldukça mutluyum. Şu an itibarıyla hocamız Jorge Jesus ile çalışıyorum ve onunla çalışmaktan gerçekten çok büyük bir keyif alıyorum."



