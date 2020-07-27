Falcao ve Andone boğaz turu yaptı

Falcao ve Andone boğaz turu yaptı

Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle bu sezon beklentileri karşılayamayan Falcao ile Andone, aileleriyle birlikte İstanbul'u gezdi.

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray'da Falcao belirsizliği sürüyor...

Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle sezonun neredeyse yarısında forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

ABD ve bazı Arap kulüplerinin istediği tecrübeli futbolcunun şehirden ayrılmadığı ve gelişmeleri uzaktan takip ettiği belirtildi.

İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARIYOR

Maçların bitmesiyle birlikte İstanbul'un tadını çıkarmaya başlayan 34 yaşındaki futbolcu, dün gece Andone'yle birlikte boğaz turuna çıktı.

Yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, o anların fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.