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- Fas - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!
Fas - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!
- 09.12.2022 - 17:19
Bu yıl Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda Fas ile Ronaldo’lu Portekiz, çeyrek final maçında mücadele edecek.
Son 16 turunda İspanya ile Fas karşı karşıya gelmişti. Beraberliğin ardından penaltılara giden maç Fas’ın galibiyetiyle sonuçlandı.
Portekiz ise son 16 turunda İsviçre ile mücadele etti. 6-1’lik skorla İsviçre’yi mağlup eden Portekiz, ismini çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finallerin başlamasının ardından futbolseverler Fas ve Portekiz karşılaşmasının detaylarını araştırmaya başladı.
Fas – Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda?
Heyecanla beklenen Fas - Portekiz maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
Fas: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sahiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal
Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro, Carvalho, Neves, Bernardo Silva, Fernandes, Felix, Ronaldo