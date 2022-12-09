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Fas - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

Fas - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili bütün detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte muhtemel 11'ler ve maçın detayları...