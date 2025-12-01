Fatih Akyel'e sorduk: Daha iyi bir sağ bek duyana kadar sessiz kal...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de beklenen derbi geldi çattı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacağı maç öncesi ESH Spor'un son konuğu, Fatih Akyel oldu.

Hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da forma giymiş Fatih Akyel'le gerçekleştirdiğimiz röportajda, eski oyuncuya 'Senden daha iyi bir sağ bek duyana kadar sessiz kal' sorusunu yönelttik.

'SENDEN DAHA İYİSİNİ DUYANA KADAR SESSİZ KAL'

Akıma, 'Ben hiç konuşmayayım o zaman' diyerek esprili bir giriş yapan Akyel'e, sırayla aynı bölgede oynadığı oyuncuları sorduk.

Muhabirimiz Miraç Doğan'ın 'Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' diye sorduğu Fatih Akyel, akıma birbirinden ilginç cevaplarla katıldı.

CAFU'DA SESSİZ KALAMADI...

Akyel, sırayla Mert Müldür, Zeki Çelik, Capone, Sabri Sarıoğlu, Emmanuel Eboue, Sacha Boey, Gökhan Gönül, Trend Alexander Arnold ve Dani Alves isimlerinde sessiz kaldı.

Akyel daha sonra sıra Roma ve Milan'ın efsanevi oyuncusu Cafu'ya geldiğinde sessiz kalamadı.

Röportajımızın tamamını izlemek için tıklayınız...