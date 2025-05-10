Fatih Karagümrük, Süper Lig yolunda play-off final biletini aldı
İHA

1. Lig’in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Iğdır FK ile karşılaştı.

Müsabakayı Wesley ve Gray’in golleriyle 2-1 kazanan Karagümrük, puanını 66’ya yükselterek ligi 3. sırada tamamladı.

DOĞRUDAN FİNALE KALDILAR

Bu sonuçla beraber İstanbul ekibi, Süper Lig yolunda play-off finalini doğrudan oynamaya hak kazandı.

Kırmızı-siyahlılar, 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak play-off final karşılaşmasında rakibini bekleyecek.

KARAGÜMRÜK, RAKİBİNİ BEKLİYOR

1. Lig'i 4 ile 7. sıralar arasında bitiren İstanbulspor, Erzurumspor FK, Bandırmaspor ve Boluspor’dan rakiplerini eleyip finale adını yazdıran takım, Fatih Karagümrük’ün rakibi olacak.

1. LİG'DE PUAN DURUMU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor