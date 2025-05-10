Haberler



Futbol



Fatih Karagümrük, Süper Lig yolunda play-off final biletini aldı

Fatih Karagümrük, Süper Lig yolunda play-off final biletini aldı 1. Lig’in 38. ve son haftasında evinde karşılaştığı Iğdır FK’yı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, ligi 3. sırada tamamladı ve Süper Lig’e çıkabilmek için play-off finali oynamaya hak kazandı.