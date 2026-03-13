Dorukhan Toköz’e 2 maç ceza

Süper Lig’in son haftasında oynanan Trabzonspor-Kayserispor karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, rakibine yaptığı sert müdahale neticesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırıldı.

2 MAÇ CEZA VERİLDİ

PFDK’dan yapılan açıklamaya göre Dorukhan Toköz, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faullü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

SAMSUNSPOR VE KARAGÜMRÜK'E KARŞI YOK

Kayserispor’un formda isimlerinden biri olan başarılı oyuncu, bu ceza nedeniyle takımının ligde Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında forma giyemeyecek.