Dorukhan Toköz’e 2 maç ceza

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, PFDK’dan 2 maç ceza aldı.
Süper Lig’in son haftasında oynanan Trabzonspor-Kayserispor karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, rakibine yaptığı sert müdahale neticesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırıldı.
2 MAÇ CEZA VERİLDİ
PFDK’dan yapılan açıklamaya göre Dorukhan Toköz, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faullü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.
SAMSUNSPOR VE KARAGÜMRÜK'E KARŞI YOK
Kayserispor’un formda isimlerinden biri olan başarılı oyuncu, bu ceza nedeniyle takımının ligde Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında forma giyemeyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)