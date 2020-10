Fatih Terim: Falcao'nun atıldığı ilk ülke Türkiye olsun dediler

Erzurum deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Falcao'nun 2. sarı karttan kırmızı kartla atılmasına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

"10 KİŞİ KALDIK AMA RAKİBE ŞUT ŞANSI VERMEDİK"

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, maç sonu yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendirdi:

"Zaman zaman peki iyi değildik ama oyunun genelinden memnunum. Maçı daha evvel koparabilirdik. 10 kişi de kaldık yine ama o dakikadan sonra rakibe de şut şansı vermedik. Küçük bir moral bulduk bu 3 puanla... Umarım bu galibiyet iyi gidişatın başlangıcı olur. "





"GALİBA 10'A 11 İDMANLARI ÇOK YAPMAMIZ GEREK"

Falcao'nun 73. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görmesini eleştiren Fatih Terim, şunları söyledi:

"Geçen hafta Etebo'nun sarı kartları sarı olabilir ama bugün arkadaşlarımın bana söyledikleri şey pek de çift sarı kartlık şeylerin olmadığı... Biz bazen 10'a 11 idman yapıyoruz ama daha çok yapmamız lazım galiba. Hakemler, kurul herhalde 'Bu adam hayatında hiç atılmamış, biz bunu bi' atalım da rekor Türkiye'de olsun. İlk atıldığı ülke Türkiye olsun' dediler. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Saçma sapan bir kart."

Fatih Terim: Kimsenin ne arkasında ne de yanındayım-Video

"KİMSENİN NE ARKASINDA NE DE YANINDAYIM"

Kendisinin defalarca Galatasaray taraftarından kopartıldığını dile getiren Terim, şunları kaydetti:

"Kaybettiğinizde suçlu tek kişi ama kazandığınızda kazanan herkestir bizde de böyle oldu. Şimdi ben defalarca Galatasaray ve Galatasaray taraftarından kopartıldım. Hem de nasıl kopartıldığımız da çok açık. Sonrasında haklılığımız ortaya çıkmasına rağmen bir boşluk bir süreç yaşandı Galatasaray'da. Devamlılık çok daha başka başarılar getirebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına bir söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimin nasıl olduğunu bilir. Ben iki, üç senedir burada olan biri değilim 50 senedir bu camianın içindeyim ve her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bir şekilde bu sefer gelirken onlara bir söz verdim ve bu sözümü tutmaya çalışıyorum. Herkes benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen benim için as olan Galatasaray ve taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarının arkamdan planlarını bilmiyorum. Her şeyin farkındayım, yine söylüyorum benim Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki kimsenin ne arkasında ne de yanındayım."