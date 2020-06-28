Fatih Terim, hakem kararlarını eleştirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçının ardından Rizespor ve Gaziantep karşılaşmalarında verilen hakem kararları hakkında konuştu.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, lider Başakşehir'in konuğu oldu.

Zirve yarışından kopmamak adına mutlak galibiyet parolasıyla karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, istediğini alamadı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Galatasaray'ın liderle arasındaki puan farkı ise 8 oldu.

''GEREĞİNİ YAPTILAR''

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından son iki haftadır verilen hakem kararlarını eleştirdi.

Terim, ''Biz pandemiden sonra en iyi oyuncularımızı kaybettik, diğer takımlar sakatlarını iyileştirdiler. Bir de gereğini yaptılar tabii, olmayan kartlar verildi, olmayan düdükler çalındı, böyle bir ortamda bu takımın mücadelesine teşekkür etmek gerekir.'' dedi.

''OYUNCULARIMIN AYAKLARINA SAĞLIK''

Futbolcularına mücadelesi için teşekkür eden Terim, "Maç öncesi benim için önemli olan şeyin vazgeçmemek, bırakmamak gibi bazı unsurlar olduğunu söylemiştim. Bugün hakikaten oyuncularımın ayaklarına, ellerine sağlık. Çok iyi oynadık. Normalde kazanmamız gerekirdi ama bu kadar mücadeleye saygı duyuyorum. Bu kadar eksiğe rağmen bu mücadele, bu futbol, beni sevindirdi. Oynanan top, Galatasaray'a yakışan bir futbol. Muhakkak ki dışarıdan seyreden gözler için eksikler var ama biz bahane etmiyoruz, sebep göstermiyoruz. Ne varsa onunla oynamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

''BU KADAR EKSİĞE RAĞMEN, BU FUTBOL BENİ SEVİNDİRDİ''

Eksik ve sakatlıklar hakkında da konuşan Terim, "Bu kadar eksiğe rağmen bu mücadele, bu futbol, beni sevindirdi. Oynanan top, Galatasaray'a yakışan bir futbol. Muhakkak ki dışarıdan seyreden gözler için eksikler var ama biz bahane etmiyoruz, sebep göstermiyoruz. Ne varsa onunla oynamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

''G.SARAY İYİ FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDECEK''

Başakşehir karşısındaki puan farkı hakkında da konuşan Terim, "Yenip 5 puanlık farkla ilgili konuşmayı çok isterdim ama olmadı. Çok yaklaşmıştık. Yapacak bir şey yok, devam edeceğiz. Yeter ki böyle oynayalım. Galatasaray her haliyle iyi futbol oynamaya devam edecek." şeklinde konuştu.