Fatih Terim: Hepimiz hakemi tesir altına almaya çalışıyoruz

Kendisini de içine katarak, futbol camiasındaki herkesin hakemleri tesir altına almaya çalıştığını söyleyen Fatih Terim, "Sarhoşlar tribünde küfrediyor, hakemin etkilenmemesi mümkün değil" dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Hakemler konusunda özeleştiri de yapan 67 yaşındaki teknik adam, böyle bir ortamda hakemlerin iyi maç yönetmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Terim'in sözleri şu şekilde:

"İĞNEYİ ÖNCE KENDİME BATIRIYORUM"

“Bu nasıl bir şeydir ya? Her hafta Galatasaray’la ilgili bir vukuatınız var. Buna rağmen Halil, Kerem, Arda, Onyekuru, atamadık da atamadık. Hem iyi oynayıp hem kazanmak en büyük arzumuz ama bazen girmeyince de girmiyor. Her şeye bir kulp. Bugün de topa vurdu. Topa vurduktan sonra her şey serbest demek ki. Yapmayın Allah aşkına ya. Kolay bir ülkede yaşamıyoruz. Kendimi de sayıyorum. Tesir altına alma, linç etme böyle bir ülkedeyiz. Bu bir defa bir hakemin iyi maç yönetmesini engelliyor. İğneyi de kendime batırıyorum önce.”





"MAÇI YÖNETMEDEN DAYAĞI YİYOR ZATEN"

“‘Her hafta nasıl bir tesir altında bırakırız, nasıl bir söylemle hakemi etki altında bırakırız’la gidiyor. Bu ortam bir defa sıcak bir ortam değil, bahar değil, iklim karasal. Adam daha maçı yönetmeden dayağı yiyor zaten. Sosyal medya, özel trolller, onlar bunlar. İki, dünyada hiçbir ülkede bu kadar hakem konusu konuşulmaz. Üç, haksız mı çoğu zaman, hayır.”





"HERKES BİR BEDEL ÖDER"

”Biz teknik adamlar kötü yönettiğimiz zaman işimize son verilir. Futbolcular kötü performans yaptığı zaman satış listesine konur. Herkes bir bedel öder. Futbolda bedel ödemeyen, fahiş hatalarına rağmen inatla devam eden şekil türedi. Bunun bir doğru yolu var. Bunun bir çözümü var ama bizim VAR gibi değil. Hakikaten var. Ben kabullenmem. 3-4 hakem varken her hatayı kabullendik ama artık kimse kabullenmez.”

"SARHOŞLAR ÇEKİP ÇEKİP KÜFREDİYOR"

“Omzuna dokunuyorsunuz, kulağını tutuyor. İyi niyetli olmayanlar var. Hiçbir şey yok, öyle bir atıyor ki kendini hakemin o an ona faul vermemesi mümkün değil. Şeref tribününden, localardan küfür ediyorlar. Sadece İstanbul’da da değil birçok yerde. Seyirci yok ya. Çekiyor çekiyor, ondan sonra sarhoş arkadaşlar oradan… Bu da üstüne binince hakem direkt hedef. Ses de duyuluyor bu sefer.”