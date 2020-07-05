Fatih Terim: Taraftarlarımız bizi affetsin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzon maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılıların 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Terim, mücadeleyi değerlendirerek, ''Taraftarlarımız bizi affetsinler bu sene'' dedi.

''TRABZONSPOR'U TEBRİK EDERİM''

Bordo-mavili ekibi de galibiyetleri nedeniyle tebrik etmeyi es geçmeyen tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor'u tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bazen öyle şeyler vardır ki, üst üste gelir. Sevgili Galatasaraylılar'a sesleniyorum. Sevincimiz kadar, üzüntülerimiz de derin. Bizi affetsinler bu sene. Her şeye rağmen inanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yanaştıracağız. Aklımızda ne yoksa, başımıza geldi. Allah beterinden korusun." şeklinde konuştu.

''FEGHOULİ'DEN BEKLEMEDİĞİMİZ BİR KIRMIZI KART OLDU''

Feghouli'nin gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren Terim, "65 dakika Trabzonspor'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil. Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes. Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Feghouli hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü." dedi.

''GEMİYİ EN SAĞLIKLI LİMANA YANAŞTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

Son ana kadar her şeyi kovalayacaklarının altını çizen Terim, "Gemiyi en sağlıklı şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Saracchi'nin arka adalesi çekti, çıkarmak zorunda kaldık. Kovalayacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diğer takımlar da bize yetişti, işimiz zorlaştı" ifadelerini kullandı.