Fatih Terim, Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası şampiyonluğunun 25. yıl dönümünde saat 19.05'te videolu bir paylaşım yaptı.

Galatasaraylılara seslenen Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

Bugün 17 Mayıs 2025. Türk futbol tarihinin en önemli, en büyük başarısının üzerinden çeyrek asır geçti. Galatasaraylıların ve o akşam kalbi Galatasaray ile atanların günü kutlu olsun. 17 Mayıs tarihi elbette çok önemli bir tarih. Son 25 yılda o gün doğan, nikahını o güne alan, doğum gününü kutlayan ve o günü bayram neşesi ile başlayıp bayram neşesi ile bitiren Galatasaraylılar gördüm.

"MAYIS AYINI BOŞ BIRAKMAYALIM"

O gün, Arsenal maçından sonra, 120 dakikanın, hatta penaltıların sonunda yorgunluk, o büyük uzun zaman diliminin stresine rağmen söylediğim cümleleri çok iyi hatırlıyorum. O gün, 'Galatasaray ve Türkiye çok büyük başarılara layık. Bu başarılardan daha büyük başarılar elde edebilir, o potansiyeli var' demiştim. Bugün de aynı fikirdeyim, fikrim hiç değişmedi. Şunu unutmayalım, Galatasaray bizim, mayıslar bizim. O yüzden bu önemli tarihe dikkat edelim, yani mayıs ayına dikkat edelim. Mayıs ayında boşluk bırakmamamız gerekir çünkü büyük zaferlere gitmek istiyorsanız mayıs ayındaki tarihleri işaretleyerek gitmek zorundasınız. Daha iyileri için gücümüzü tarihten alalım. Dönüp baktığımızda bu gücümüzü alabiliriz. Vizyonumuzu geleceğe koyalım. Herkese sarı-kırmızılı sevgilerimi gönderiyorum, kutlu olsun.