Tartışmalı ofsayt pozisyonunun pierosu

Rizespor maçında Muslera'nın sakatlığının ardından konuşan Fatih Terim, hakemin ofsayt bayrağını kaldırmamasını eleştirmişti. Terim'in 1,5 metre ofsayt dediği pozisyon, santimetrelerle ofsayt.

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın 14. dakikasında ise kaleci Muslera ile Skoda çarpıştı. Pozisyonun ardından sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Uruguaylı kalecinin, kaval kemiğinde kırık tespit edildiği ve sezonu kapattığı açıklandı.

''1,5 METRE OFSAYT''

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırmayan yardımcı hakemi eleştirmişti.

Terim, ''Kural oynat diyor ama 1.5 metre, iki oyuncu net ofsayttayken, 18'in içinde ayağını kırmasına izin verme. Başka yerde çaldığın gibi çal. Kural oynat diyor, tamam oynattın. Nereye kadar oynatacaksın? Kırılana kadar mı?" sözlerini kullanmıştı.

Terim'in, ''1,5 metre ofsayt'' olarak tanımladığı pozisyonun, piero görüntüsü de ortaya çıktı. Pieroya göre; pozisyonun santimetrelerle ofsayt olduğu gözlendi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Bilindiği üzere VAR kuralına göre; net olarak ofsayt olmayan pozisyonlarda hakemlerin bayrağı kaldırmaması ve oyunu akışında oynatması gerektiği belirtiliyor.