Fatih Terim'in Başakşehir maçı 11'i

Kritik Başakşehir maçı öncesi tam 8 futbolcudan yararlanamayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, elde kalan oyunculardan bir 11 oluşturdu.

Pandemi sonrası lige iyi dönemeyen ve iki haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, sezonun en kritik maçına çıkacak.

Şampiyonluk yarışını sürdürebilmek için lider Başakşehir'i yenmek zorunda olan sarı-kırmızılılarda birçok eksik futbolcu bulunuyor.

Sezonu kapatan Luyindama, Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları süren Marcao ile Falcao da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

FORVETTE ONYEKURU OYNAYACAK

Kart cezalısı Mariano Ahmet Çalık ve Adem Büyük'ten de yararlanamayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim elde kalan oyunculardan bir 11 kurdu.

İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçında sahaya çıkacağı kadro: Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer, Emre, Feghouli, Onyekuru.