Fenerbahçe, 4 günde 2 darbe birden aldı

Fenerbahçe, önce Süper Lig'de Rizespor ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı daha sonra ise Türkiye Kupası'nda uzatmaların son dakikasında yediği golle organizasyona yarı finalde veda etti.
Fenerbahçe, son 4 gün içinde oynadığı iki kritik karşılaşmada aldığı sonuçlarla dikkat çekti.
Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmada uzatma dakikalarına önde giren Fenerbahçe, 90+8. dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
KUPADA DA SON DAKİKADA GOL YENDİ
Öte yandan Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 sona eren maçta uzatmalarda gol yedi.
Sarı-lacivertliler, 120+2. dakikada penaltıdan gelen golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi