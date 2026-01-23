Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi İngiliz basınının gündeminde: Kulakları sağır eden bir gürültüyle oynandı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'yı ağırladı.

Sarı-lacivertliler, rakibine 1-0 kaybederek Avrupa kupalarında bu sezon sahasında ilk yenilgisini aldı.

Sarı-lacivertli takımın bu mağlubiyeti, İngiltere'de gündem oldu.

Karşılaşmanın ardından İngiliz basını, mücadeleyi ve Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu performansı manşetlerine taşıdı.

İşte atılan manşetler...

"BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇTİ"

ESPN

"Jadon Sancho, Aston Villa'yı son 16 turuna yaklaştırdı. Villa'nın etkileyici Avrupa performansı, bu sezon oynadığı yedi maçın altısını kazanarak yeni bir zirveye ulaştı ve Fenerbahçe'nin evindeki yenilmezlik serisine son verdi. Kaleci Marco Bizot, Martinez'in yokluğunda sekiz kurtarış yaparak takımın üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu. Gösterdiği çabayla büyük bir sınavdan geçti."

"MAÇ KULAKLARI SAĞIR EDEN GÜRÜLTÜDE OYNANDI"

Daily Mail

"Sancho, Premier Lig ekibini son 16 turuna taşıdı. İngiliz oyuncu, en son gol attığında bir Avrupa Kupası kazanmıştı. Dün gece de 25. dakikada attığı golle Aston Villa'yı Avrupa Ligi'nde son 16'ya taşıdı. Villa, birçok kurtarış yapan Marco Bizot'un muhteşem kalecilik performansına minnettar kaldı. İstanbul'daki maç kulakları sağır eden bir gürültü eşliğinde oynandı"

"VILLA, BIZOT'UN PERFORMANSINA MİNNETTAR KALDI"

The Sun

"Sancho, Premier Lig ekibini son 16 turuna taşıdı. İngiliz oyuncu, en son gol attığında bir Avrupa Kupası kazanmıştı. Dün gece de 25. dakikada attığı golle Aston Villa'yı Avrupa Ligi'nde son 16'ya taşıdı. Villa, birçok kurtarış yapan Marco Bizot'un muhteşem kalecilik performansına minnettar kaldı."

"SAHA KENARINDA TARTIŞMA YAŞADI"

The Guardian

"Tielemans ve Emery tartıştı, Sancho Villa'ya turu getirdi. Aston Villa, Jadon Sancho'nun bu sezon attığı ilk golle Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde ilk 8'e adını yazdırdı. Ancak Villa teknik direktörü Unai Emery, uzatma dakikalarında oyundan çıkan Youri Tielemans ile saha kenarında tartışma yaşadı."

"TÜRKİYE'DEKİ DÜŞMANCA ATMOSFERDE..."

BBC