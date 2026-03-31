Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Başkan Saran, kulüp binasına giderken trafik kazası geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre Saran, evinden stada hareket ederken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu, araçta ise hasar meydana geldiği aktarıldı.

Başkan Saran'ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynundan ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.

FENERBAHÇE AÇIKLADI: ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın geçirdiği kazaya ilişkin sarı-lacivertli camiadan bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir.



Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır.



Başkanımız şu anda kulübümüzde olup, programına planlandığı şekilde devam etmektedir.



Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.