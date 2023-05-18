Fenerbahçe bu sezon ilk derbi galibiyetini aldı Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5. derbisinde ilk kez kazandı.

Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Golden sonra oyun orta saha mücadelesi ağırlıklı geçerken soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-lacivertliler, üst üste özellikle yan toplardan gol pozisyonlarına girdi. Maçın 58. dakikasında sarı-lacivertliler Luan Peres'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 71. dakikada Enner Valencia ile üçüncü golü buldu.

Maçın 80. dakikasında penaltıdan Trezeguet'in golüne engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılmayı bildi.

Sarı-lacivertliler oynadığı 4 maçı kazanamamıştı

Bu sonuçla sarı-lacivertliler bu sezon ilk derbi galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı.

Bu sezon ilk derbisini Beşiktaş deplasmanında oynayan Fenerbahçe, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Ardından Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı derbi maçtan ise 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe ilk kez derbi kazandı

Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı ilk derbi maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Evinde oynadığı ikinci derbide ise 10 kişi kalan rakibi Beşiktaş'a 4-2 kaybetti.

Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk derbi galibiyetini alan Fenerbahçe, yılın son derbisini ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'a karşı oynayacak.