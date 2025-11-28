Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu. Bu kapsamda en ucuz bilet 2 bin 500 lira olurken en pahalısı 49 bin 350 lira olarak belirlendi.

Göster Hızlı Özet Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor.

En ucuz bilet 2 bin 500 lira, en pahalı bilet ise 49 bin 350 lira olarak belirlendi.

Biletler passo.com.tr üzerinden satın alınabilecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig'de dev derbi geldi çattı... 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakanın biletleri bugün itibarıyla yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere satışa sunuldu. EN UCUZU 2 BİN 500 LİRA, EN PAHALISI 49 BİN 350 LİRA Biletler yarın ise saat 11.00'de ise Fenerbahçe Kart sahiplerine satışa sunulacak. Karşılaşmanın genel bilet satışı ise 30 Kasım Pazar günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak. En ucuz bilet 2 bin 500 lira olurken en pahalısı 49 bin 350 lira olarak belirlendi. Futbolseverler biletleri passo.com.tr üzerinden satın alabilecek. Derbinin bilet fiyatları şöyle: Kuzey-Spor Toto Tribünü: 2.500 lira Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 4.750 lira Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 5.250 lira Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 6.200 lira Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 7.000 lira Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 7.500 lira Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 10.400 lira Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 12.000 lira Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 14.350 lira Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 16.300 lira VİP (Maraton Alt-Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 lira Misafir Tribünü: 2.500 lira Eshspor Haberleri Mustafa Cengiz kabri başında anıldı

Real Betis'te teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesi uzatıldı

Marco Asensio'dan derbi paylaşımı