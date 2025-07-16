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Fenerbahçe günü tek idmanla tamamladı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz kampındaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

DHA DHA
16.07.2025 16:02
Fenerbahçe günü tek idmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampında devam eden Fenerbahçe, günü tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı.

Taktiksel çalışmaların yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti.

İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

FENERBAHÇE, HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Sarı-lacivertliler, yarın hazırlık maçında Portekiz ekiplerinden Portimonense ile karşı karşıya gelecek.

Eshspor Haberleri