Fenerbahçe günü tek idmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampında devam eden Fenerbahçe, günü tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı.
Taktiksel çalışmaların yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti.
İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
FENERBAHÇE, HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK
Sarı-lacivertliler, yarın hazırlık maçında Portekiz ekiplerinden Portimonense ile karşı karşıya gelecek.