Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı.

KAYSERİ'YE GİDECEKLER

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

FENERBAHÇE, KAYSERİSPOR DEPLASMANINDA

Kayserispor-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de Kayseri Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi, hakem Ali Yılmaz yönetecek.