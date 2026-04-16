Okan Buruk'tan şampiyonluk yorumu: Bütün ipler bizim elimizde!

Süper Lig'in 30. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak Galatasaray, hazırlıklarına taraftara açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, taraftara açık yapılacak antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Buruk, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının sorumlusunun kendisi olduğunu belirtti.

"PUAN KAYIPLARI BENİM HATAM"

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini de söyleyen Buruk, "Hatalarımız yanlışlarımız olabilir. Bu hataları, yanlışları, puan kayıplarını birine yükleyeceksek benim. Benim hatalarım... Her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar da hep bu şekilde oldu. Oyuncularımla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağız. Yüzde yüz inanıyorum. Hiç şüphem yok." şeklinde konuştu.

"TARAFTARA LAYIK OLMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Biraz rahatladık tabii ki maç fikstürü olarak. Sezon başından beri yoğun bir fikstürdeydik. Bu aralarda bu tür taraftara açık organizasyonlar yapmak istiyoruz. Bu hafta içi maç olmadığı için rahatız. En önemlisi Galatasaray taraftarının burada bize verdiği destek. Her zaman destek veriyorlar. Onlara layık olmak için çaba sarf ediyoruz."

"OYUNCULAR BAZEN YIPRATILABİLİYOR"

"Yaklaşık 47 maç oynadık. Hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Ligi hem Türkiye Kupası'nda önemli yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi performansımız, geçtiğimiz senelere göre Türk takımı adına en yüksek performanslardan biriydi.



Daha yukarılara gitmek isterdik. Buna da yaklaştık. Liverpool'a elendikten sonra lige döndük. Milli ara sonrası 3 zor fikstürümüz vardı. Bu aya geldiğimizde bu kadar maç oynamak bazen oyuncularımızı psikolojik ve fiziksel anlamda yıpratabiliyor."

"BÜTÜN İPLER BİZİM ELİMİZDE"

"Osimhen'in sakatlığı, Asprilla'nın sakatlığı, Lang'ın parmağının kopması, Yunus'un sakatlıkları... Hem yarım hem eksik oyuncular var. Bu da aynı oyuncu grubu üzerine yük binmesi sonrası takım için zor maçlar olabiliyor, zorlandığımız maçlar olabiliyor. Pozitif anlamda bakarsak bugün buraya geldiğimizde ligde lideriz, 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Bütün ipler bizim elimizde."

"ŞAMPİYONLUĞA YÜZDE YÜZ İNANIYORUM"

Oyuncularıma inanıyorum, her zaman olduğu gibi. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan gurur duyuyorum, mutluyum. Önümüzdeki hafta kupa maçı var. Lig maçlarına net hazırlanacağımız döneme giriyoruz. Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu net gösteriyor.

"ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAĞIZ, MORAL BOZMAK YOK"

"Taraftarımız her zaman yanımızda. Ankara'da yanımızda olacaklar. Derbide yine yanımızda olacaklar. Onlarla birlikte bugüne kadar çok büyük yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi'nde herkesin hayranlıkla baktığı stadyum ve taraftarımız var. Taraftarla birlikte olduğunda oyuna çok net etki eden bir Galatasaray takımı var. Bunu çok gösterdik. Lige odaklanıp şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Ekibime, oyuncularıma, taraftarımıza en başta, başkanımız ve yönetimimiz maddi ve manevi takıma önemli destek veriyor. Yine başaracağız, hiç şüphemiz yok. Galatasaraylıların da şüphesi olmasın. Şampiyonluğu kutlayacağız. Moralimizi bozmuyoruz. Hiçbir şeye takılmıyoruz. Sadece futbolu, takımı, oyunu, şampiyonluğumuzu düşünüp inşallah en kısa zamanda buna ulaşacağız."

OSIMHEN SÖZLERİ

Victor Osimhen'in bu üçüncü sakatlığı. Bazı oyuncular takımlar için çok önemlidir. Real Madrid için Mbappé neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse, Osimhen de Galatasaray için öyle önemli bir oyuncudur. Bu anlamda Osimhen çok önemlidir. Yani buralarda oynamak istiyorsanız zaten çok güçlü oyuncularla, çok güçlü profillerle oynamanız gerekiyor. O yüzden sakatlıklar, mental yorgunluklar olabilir ama biz aynı şekilde açız, aynı şekilde istekliyiz ve şampiyon olmayı çok istiyoruz. Oyuncular benden çok istiyor.

Son olarak Osimhen'in son durumuyla ilgili konuşan Buruk, "Hafta sonu için bugün ve yarın bakacağız. Osimhen'i Ankara'ya götürüp götürmemeye ona göre karar vereceğiz." dedi.